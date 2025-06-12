Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик Укринформу. Она рассказала, о чем должны помнить такие участники.

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Можно ли сдать НМТ в другой день, если стало плохо

Лещик сообщила, что подать документы для участия в дополнительных сессиях могут те участники, которые участвовали в основных сессиях НМТ, но не смогли начать или завершить тестирование по причинам, на которые не могли повлиять. Это может быть резкое ухудшение здоровья.

Такие участники должны подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий в соответствующий региональный центр оценивания качества образования в день проведения НМТ до момента выхода из временного экзаменационного центра (через ответственного за ТЭЦ) или в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ,

– заявила омбудсмена.

И добавила, что решение о допуске к участию в дополнительных сессиях таких участников принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.

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Рассмотрение документов, поданных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней с учетом дня их поступления.