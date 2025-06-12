Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву освітньої омбудсменки Надії Лещик Укрінформу. Вона розповіла, про що мають пам'ятати такі учасники.

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Чи можна скласти НМТ в інший день, якщо стало погано

Лещик повідомила, що подати документи для участі в додаткових сесіях можуть ті учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ, але не змогли розпочати або завершити тестування через причини, на які не могли вплинути. Це може бути різке погіршення здоров'я.

Такі учасники мають подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти в день проведення НМТ до моменту виходу з тимчасового екзаменаційного центру (через відповідального за ТЕЦ) або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ,

– заявила омбудсмена.

І додала, що рішення про допуск до участі в додаткових сесіях таких учасників ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.

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Розгляд документів, поданих учасниками, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.