Ті учасники основної сесії НМТ, які мають намір вступати до закордонних вишів, зможуть замовити витяг з відомостей результатів з 4 липня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Де і коли замовити витяг учасникам НМТ

Замовити довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи можна після офіційного оголошення результатів. Воно відбудеться не пізніше ніж 4 липня.

Для отримання витягу учасник НМТ має скористатись "Сервісом формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів".

Виготовлення та видавання витягів Український центр оцінювання якості освіти здійснює безоплатно до 5 робочих днів.

УЦОЯО надсилає оригінали замовлених документів лише в межах України "Укрпоштою" (коштом установи) або "Новою поштою" (заявник замовляє за власний кошт послугу "Кур'єрська доставка").

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Також витяг можна забрати нарочно за адресою: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ.

Замовити витяг можна тут.

Раніше в УЦОЯО попередили про маніпуляції щодо оприлюднених "завдань НМТ" у мережі.