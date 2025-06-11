А якщо напередодні випускники взагалі не спали і пережили сильний стрес через атаку Росії – то й поготів, зазначає 24 Канал. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла LB, чому не переносять іспит для випускників, які пережили безсонну ніч через обстріл.

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Чому не переносять НМТ

Вакуленко каже, що НМТ одночасно складають понад 20 тисяч вступників. Для цього працює майже тисяча екзаменаційних центрів, і де-факто тестування відбувається протягом усіх робочих днів тижня.

На жаль, обстріли в нас надзвичайно часті, і переносити іспит просто неможливо, бо немає необхідної кількості днів для цього. Та я переконана, що більшість вступників не хотіли б цього, адже безпекова ситуація непередбачувана, а отриманий результат – це хоч якась стабільність,

– зазначає вона.

При цьому наголошує: якщо після страшної ночі учасник НМТ почувається недобре, не може зосередитися, відчуває сильну тривожність, то необхідно одразу звернутися до медичної установи, зафіксувати це і впродовж трьох днів із дня проведення основної сесії подати документи для участі в додатковій сесії тестування.

Якщо дитина погано почувається, краще пройти оцінювання пізніше, аніж отримати низький результат і шкодувати про втрачену можливість вступу в омріяний виш,

– акцентувала вона.

І закликала усіх учасників НМТ, які під час тестування відчули надмірний стрес, проблеми зі здоров'ям, не терпіти.

Варто піднести руку, попросити працівників центру тестування надати допомогу. Якщо буде потреба, дитині можуть викликати швидку. Усе це, безперечно, є підставою для допуску до додаткової сесії,

– резюмувала вона.

Але якщо вступник уже отримав результат, а потім почав просити про допомогу, то УЦОЯО вже нічого вдіє.

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