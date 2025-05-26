Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів "РБК-Україні", коли очікувати повернення зовнішнього незалежного оцінювання. Він зауважив, що НМТ існує виключно як рішення через безпекову ситуацію, зазначає 24 Канал.

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Як довго ще буде НМТ замість ЗНО

Посадовець акцентував, що ЗНО є однозначно кращим інструментом перевірки знань і навчального потенціалу учня, ніж НМТ.

Тут немає сумнівів. Але уявімо, що ми збираємо 300 тисяч вступників, які всі в один день будуть писати українську мову. Це просто запрошення ворогу: "Бомбіть нас зараз". Це неможливо робити,

– зазначив він.

Тому НМТ, за його словами, проводять меншими групами впродовж місяця, де-факто півтора місяця, в безпечному середовищі. У МОН також не у захваті від таких кроків, але наразі безпекова ситуація така, що вимагає інноваційних рішень.

Для нас дуже важливо залишити систему зовнішнього незалежного оцінювання. Воно може бути в різних формах: традиційне ЗНО чи національний мультипредметний тест, який є вимушеною мірою на час воєнного стану,

– резюмував Винницький.

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Раніше у Міністерстві освіти і науки України розповідали, що вступники в аспірантуру складатимуть ЗНО.