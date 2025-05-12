Для реєстрації на тестування вступники в аспірантуру повинні створювати електронні кабінети. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал.

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Як відбуватиметься ЗНО для вступників в аспірантуру

Алгоритм створення таких кабінетів буде такий, як для вступу на бакалаврат.

Лише у разі успішного складання вищезгаданого іспиту вступників допустять до вступних випробувань в університетах.

Чи є це стовідсотковим бар'єром проти корупції під час вступу до аспірантури? Ні. На рівні закладів, на жаль, можуть і далі відбирати, умовно кажучи, своїх, але цей механізм точно кращий, аніж той, що працював дотепер,

– заявив Винницький.

Посадовець також зауважив, що в 2025 році, як і торік, на денній формі можна буде навчатися лише на бюджеті. Охочі вступити на контракт зможуть навчатися лише на заочній формі.

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Як розподілятимуть бюджетні місця в аспірантурі

Заступник міністра також розповів, що бюджетні місця в аспірантурі розподілятимуть між закладами освіти за об'єктивними критеріями.

Кількість місць у кожному закладі залежатиме від того, які є публікації співробітників, можливості для забезпечення наукового керівництва, які були в минулому захисти дисертацій,

– резюмував Винницький.