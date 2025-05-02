Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів в очному або дистанційному форматі.

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Розпочалася реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ та ЄВВ

Для успішної реєстрації вступник має подати сформований пакет документів, звернувшись до будь-якого вишу, необов'язково до того, куди планує вступати.

Для дистанційної реєстрації абітурієнт повинен мати кваліфікований електронний підпис, який він має накласти на заповнену анкету-заяву.

У разі успішної реєстрації вступник має отримати оригінал екзаменаційного листка, який є необхідним документом для допуску учасника ЄВІ, ЄВВ та ЄФВВ до екзаменаційного центру в Україні.

Для вступників у магістратуру, які складатимуть тестування за кордоном, для допуску до екзаменаційного центру достатньо буде мати якісну сканкопію цього документа.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створять кабінет вступника. Доступ до нього буде можливий за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Після реєстрації вступники мають право внести зміни до реєстраційних даних, тобто змінити предмет ЄФВВ чи місце складання іспиту.

Для цього треба буде перереєструватися протягом визначеного часу.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала, та повернути раніше виданий екзаменаційний листок для анулювання.

Загалом реєстрація на іспити майбутніх магістрантів та аспірантів триватиме до 23 травня.

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