Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов в очном или дистанционном формате.

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Началась регистрация на ЕВЭ, ЕФВВ и ЕВВВ

Для успешной регистрации абитуриент должен подать сформированный пакет документов, обратившись в любой вуз, необязательно в тот, куда планирует поступать.

Для дистанционной регистрации абитуриент должен иметь квалифицированную электронную подпись, которую он должен наложить на заполненную анкету-заявление.

В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, который является необходимым документом для допуска участника ЕВИ, ЕВВ и ЕФВВ в экзаменационный центр в Украине.

Для поступающих в магистратуру, которые будут сдавать тестирование за рубежом, для допуска в экзаменационный центр достаточно будет иметь качественную сканкопию этого документа.

Для каждого участника, который получил экзаменационный листок, на сайте Украинского центра оценивания качества образования создадут кабинет абитуриента. Доступ к нему будет возможен по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.

После регистрации абитуриенты имеют право внести изменения в регистрационные данные, то есть изменить предмет ЕФВВ или место сдачи экзамена.

Для этого надо будет перерегистрироваться в течение определенного времени.

Для перерегистрации абитуриенту необходимо обратиться в приемную комиссию, которая его зарегистрировала, и вернуть ранее выданный экзаменационный листок для аннулирования.

В общем регистрация на экзамены будущих магистрантов и аспирантов продлится до 23 мая.

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