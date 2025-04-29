Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время эфира, отмечает 24 Канал. И добавила, что в один день поступающий сможет сдать только один экзамен.

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Сколько дней будут экзамены в магистратуру

Поступающие в магистратуру, которые будут сдавать только единый вступительный экзамен, должны явиться в экзаменационный центр один раз. Те, что будут сдавать ЕВЭ и ЕФВВ, будут сдавать экзамены два дня в соответствии с датами в приглашениях. Их абитуриенты получат в своих электронных кабинетах абитуриента.

Те абитуриенты, которые не определились с будущей специальностью, имеют право выбрать два предмета ЕФВВ. И тогда они будут сдавать экзамены тоже в разные дни. То есть всего они должны сдать три экзамена за три дня.

В случае сдачи двух предметов ЕФВВ один из предметов может быть вынесен на основную, а второй – на дополнительную сессию.

Если абитуриент выбрал два предметных теста ЕФВВ, тестирование по которым происходит одновременно во время основной сессии, Украинский центр оценивания качества образования определяет, какой из них он будет проходить во время дополнительной сессии,

– сообщили в УЦОКО.

В этом случае поступающий должен очень тщательно взвесить, действительно ли ему нужны результаты двух экзаменов, потому что выбрать очередность сдачи предметов самостоятельно он не сможет. Распределение будет осуществлять по своим алгоритмам УЦОКО.

Более двух предметов ЕФВВ абитуриент не сможет выбрать для сдачи единого профессионального вступительного испытания.