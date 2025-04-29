Об этом сообщила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время эфира. Абитуриентам при этом стоит внимательно ознакомиться с приглашением в персональном кабинете.

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Как будут проходить экзамены ЕВЭ и ЕФВВ

Именно в приглашении будет указана не только дата и место, но и время проведения ЕВИ и ЕФВВ.

Те абитуриенты, которые будут участвовать в экзаменах за рубежом, должны помнить, что в приглашениях-пропусках время начала тестирования указано по местному времени населенного пункта, где расположен пункт тестирования.

Также Вакуленко отметила, что опоздание на экзамен не является уважительной причиной для участия абитуриента в дополнительной сессии ЕВИ или ЕФВВ. Поэтому будущие магистранты должны заранее спланировать маршрут проезда и позаботиться о том, чтобы вовремя добраться до пункта тестирования.

Для допуска в пункт тестирования абитуриент должен предъявить экзаменационный листок, оригинал документа, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листке) или его цифровой аналог в приложении Дия, а также приглашение.

Ранее мы рассказывали, какие предметы будут сдавать на ЕФВВ поступающие в магистратуру.