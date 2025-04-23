Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Такие даты содержит согласованный календарный план проведения вступительных экзаменов в магистратуру.

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Когда начинается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру

Будущие магистранты будут иметь два временных промежутка для регистрации на участие в ЕВЭ и ЕФВЭ.

Основной период регистрации участников основной сессии экзаменов продлится со 2 по 23 мая.

Если кто-то не смог зарегистрироваться в рамках основного периода в мае, сможет пройти регистрацию для участия в дополнительной сессии во время дополнительного периода в течение 16 и 17 июня.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений дистанционно или при условии личного присутствия абитуриента.

Заметим, что в этом году поступающим в магистратуру, которые планируют для участия в ЕВИ и ЕФВВ регистрироваться дистанционно, надо заранее получить квалифицированную электронную подпись.

Консультацию по регистрации абитуриенты смогут получить по электронной почте или телефону, которые вузы должны разместить на страницах приемных комиссий на своих официальных сайтах.