Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час ефіру. Вступникам при цьому варто уважно ознайомитись із запрошенням в персональному кабінеті.

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Як відбуватимуться іспити ЄВІ та ЄФВВ

Саме у запрошенні буде вказана не лише дата та місце, а й час проведення ЄВІ та ЄФВВ.

Ті вступники, які братимуть участь в іспитах за кордоном, повинні пам'ятати, що в запрошеннях-перепустках час початку тестування зазначено за місцевим часом населеного пункту, де розташований пункт тестування.

Також Вакуленко наголосила, що запізнення на іспит не є поважною причиною для участі вступника в додатковій сесії ЄВІ або ЄФВВ. Тож майбутні магістранти повинні заздалегідь спланувати маршрут доїзду і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування.

Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити екзаменаційний листок, оригінал документа, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку) або його цифровий аналог у застосунку Дія, а також запрошення.

Раніше ми розповідали, які предмети складатимуть на ЄФВВ вступники в магістратуру.