Перелік предметів ЄФВВ містить додаток 8 Порядку прийому на навчання до ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням Osvita.ua.

Дивіться також Вступ у магістратуру у 2025 році: коли реєстрація, вступні іспити та зарахування

Які предмети будуть на ЄФВВ

Зокрема, єдине фахове вступне випробування або ЄФВВ – це один зі вступних іспитів для тих, хто планує навчатися на певних спеціальностях.

До них належать такі галузі знань як: A "Освіта" та B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки", C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини", D "Бізнес, адміністрування та право", F "Інформаційні технології" та спеціальності: G17 "Архітектура та містобудування", I9 "Громадське здоров'я", I10 "Соціальна робота та консультування", I11 "Дитячі та молодіжні служби", J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація", J4 "Охорона праці", K8 "Пожежна безпека", K10 "Цивільна безпека".

Вступники на ці спеціальності складатимуть тестування з одного з 10 предметів:

"Педагогіка та психологія";

"Інформаційні технології";

"Економіка та міжнародна економіка";

"Право та міжнародне право";

"Облік та фінанси";

"Політологія та міжнародні відносини";

"Психологія та соціологія";

"Управління та адміністрування";

"Історія мистецтва";

"Мовознавство" відповідно до обраної спеціальності.

При цьому вступники на всі спеціальності галузі "Освіта" та на спеціальності "Публічне управління та адміністрування", "Соціальна робота та консультування", "Дитячі та молодіжні служби", "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", "Туризм та рекреація", "Охорона праці", "Пожежна безпека" та "Цивільна безпека" зможуть обрати один з предметних тестів на вибір вступника.

Вступники в магістратуру на інші спеціальності мають скласти той предметний тест, який визначений Порядком прийому до вишів.

Раніше ми розповідали, результати якого іспиту треба буде подати для вступу в магістратуру.