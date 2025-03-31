Перелік предметів ЄФВВ містить додаток 8 Порядку прийому на навчання до ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням Osvita.ua.
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Які предмети будуть на ЄФВВ
Зокрема, єдине фахове вступне випробування або ЄФВВ – це один зі вступних іспитів для тих, хто планує навчатися на певних спеціальностях.
До них належать такі галузі знань як: A "Освіта" та B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки", C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини", D "Бізнес, адміністрування та право", F "Інформаційні технології" та спеціальності: G17 "Архітектура та містобудування", I9 "Громадське здоров'я", I10 "Соціальна робота та консультування", I11 "Дитячі та молодіжні служби", J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація", J4 "Охорона праці", K8 "Пожежна безпека", K10 "Цивільна безпека".
Вступники на ці спеціальності складатимуть тестування з одного з 10 предметів:
- "Педагогіка та психологія";
- "Інформаційні технології";
- "Економіка та міжнародна економіка";
- "Право та міжнародне право";
- "Облік та фінанси";
- "Політологія та міжнародні відносини";
- "Психологія та соціологія";
- "Управління та адміністрування";
- "Історія мистецтва";
- "Мовознавство" відповідно до обраної спеціальності.
При цьому вступники на всі спеціальності галузі "Освіта" та на спеціальності "Публічне управління та адміністрування", "Соціальна робота та консультування", "Дитячі та молодіжні служби", "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", "Туризм та рекреація", "Охорона праці", "Пожежна безпека" та "Цивільна безпека" зможуть обрати один з предметних тестів на вибір вступника.
Вступники в магістратуру на інші спеціальності мають скласти той предметний тест, який визначений Порядком прийому до вишів.
Раніше ми розповідали, результати якого іспиту треба буде подати для вступу в магістратуру.