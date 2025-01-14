Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Формулу розрахунку конкурсного бала оприлюднять в Порядку прийому до закладів вищої освіти, який затверджує Міністерство освіти і науки України.

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Результати ЄВІ яких років треба подати в магістратуру

Також вступники в магістратуру, які мають результат ЄВІ за 2023 або 2024 рік, але бажають покращити свій результат для вступу, мають право заново скласти єдиний вступний іспит у 2025 році і обрати для участі в конкурсному відборі кращий результат.

Окрім цього іспиту, вступники в магістратуру залежно від спеціальності, на які вступатимуть, мають надати або результати ЄФВВ за 2025 рік, або результати ЄДКІ за 2024 або 2025 рік, або скласти фаховий іспит.

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Як відбуватиметься вступ в магістратуру у 2025 році