Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Формулу расчета конкурсного балла обнародуют в Порядке приема в учреждения высшего образования, который утверждает Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Деньги учителям, подготовка к реформе школы, военная подготовка: что ждет образование в 2025 году

Результаты ЕВЭ каких лет надо подать в магистратуру

Также поступающие в магистратуру, которые имеют результат ЕВЭ за 2023 или 2024 год, но желают улучшить свой результат для поступления, имеют право заново сдать единый вступительный экзамен в 2025 году и выбрать для участия в конкурсном отборе лучший результат.

Кроме этого экзамена, поступающие в магистратуру в зависимости от специальности, на которые будут поступать, должны предоставить или результаты ЕФВВ за 2025 год, или результаты ЕДКИ за 2024 или 2025 год, или сдать профессиональный экзамен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Как будет происходить поступление в магистратуру в 2025 году