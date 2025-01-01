Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які мінімальні бали ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру треба набрати, читайте далі.

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Які мінімальні бали для вступу в магістратуру

Вступники на спеціальності галузей знань "Освіта", "Культура, мистецтво та гуманітарні науки", "Соціальні науки, журналістика та інформація", "Бізнес, адміністрування та право", "Інформаційні технології" та на спеціальності "Архітектура та містобудування", "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", "Туризм та рекреація" мають надати результати єдиного фахового вступного випробування.

Для того, щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі у вишах, вступники мають набрати мінімальну кількість тестових балів, яка дорівнює 100 рейтинговим балам.

Відповідно до таблиць переведення балів, затверджених МОН, у 2025 році пороговим балом для єдиного вступного іспиту в блоці іноземної мови є 5 тестових балів з 30 можливих.

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У блоці ТЗНК також мінімальним "порогом" є 5 тестових балів з 33 можливих.

Для того щоб їх набрати, вступник має надати правильні відповіді на 5 тестових завдань у кожному блоці.

Щодо ЄФВВ, то пороговим балом для майбутніх магістрантів, які мають складати цей іспит, цьогоріч є показник у 35 тестових балів з 140 можливих. Тобто вступник має надати щонайменше 35 правильних відповідей.