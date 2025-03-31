Перечень предметов ЕФВВ содержит приложение 8 Порядка приема на обучение в ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Какие предметы будут на ЕФВВ
В частности, единое профессиональное вступительное испытание или ЕФВВ – это один из вступительных экзаменов для тех, кто планирует учиться на определенных специальностях.
К ним относятся такие области знаний как: A "Образование" и B "Культура, искусство и гуманитарные науки", C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения", D "Бизнес, администрирование и право", F "Информационные технологии" и специальности: G17 "Архитектура и градостроительство", I9 "Общественное здоровье", I10 "Социальная работа и консультирование", I11 "Детские и молодежные службы", J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", J3 "Туризм и рекреация", J4 "Охрана труда", K8 "Пожарная безопасность", K10 "Гражданская безопасность".
Поступающие на эти специальности будут сдавать тестирование по одному из 10 предметов:
- "Педагогика и психология";
- "Информационные технологии";
- "Экономика и международная экономика";
- "Право и международное право";
- "Учет и финансы";
- "Политология и международные отношения";
- "Психология и социология";
- "Управление и администрирование";
- "История искусства";
- "Языкознание" в соответствии с выбранной специальностью.
При этом поступающие на все специальности отрасли "Образование" и на специальности "Публичное управление и администрирование", "Социальная работа и консультирование", "Детские и молодежные службы", "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", "Туризм и рекреация", "Охрана труда", "Пожарная безопасность" и "Гражданская безопасность" смогут выбрать один из предметных тестов на выбор поступающего.
Поступающие в магистратуру на другие специальности должны сдать тот предметный тест, который определен Порядком приема в вузы.
Ранее мы рассказывали, результаты какого экзамена надо будет подать для поступления в магистратуру.