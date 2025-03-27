В этом году для всех поступающих проведут, в частности, единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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На какие специальности надо сдавать ЕФВВ

Для поступления на специальности отраслей A "Образование" и B "Культура, искусство и гуманитарные науки", C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения", D "Бизнес, администрирование и право", F "Информационные технологии" и специальности: G17 "Архитектура и градостроительство", I9 "Общественное здоровье", I10 "Социальная работа и консультирование", I11 "Детские и молодежные службы", J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", J3 "Туризм и рекреация", J4 "Охрана труда", K8 "Пожарная безопасность", K10 "Гражданская безопасность" надо будет дополнительно сдать единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ).

Какие сроки регистрации в магистратуру

Регистрация для сдачи магистерских тестов в 2025 году стартует 2 мая (с 9:00) и заканчивается в 18:00 23 мая.

До 12 июня все зарегистрированные участники экзаменов получат на своей информационной странице "Кабинет абитуриента" приглашение-пропуск. В нем будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ начинается 1 июля и заканчивается в 18:00 дня, предшествующего последнему дню завершения проведения соответствующих вступительных испытаний.

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Когда надо сдавать тесты и проходить собеседование

Вступительные испытания пройдут в рамках двух этапов:

основная сессия (с 21 июня по 12 июля);

дополнительная сессия (с 29 июля по 18 августа).

Индивидуальные устные собеседования в вузах вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕФВВ будут проходить с 28 июля по 7 августа (включительно).

Профессиональный экзамен для лиц, которые участвуют в конкурсном отборе исключительно на контракт, проведут с 8 августа до 18:00 23 августа.

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Когда регистрироваться и подавать документы

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка необходимых документов начинается 1 июля.

Подача заявлений для поступления начинается 8 августа и заканчивается в 18:00 25 августа.

Сроки зачисления магистров на бюджет

Рекомендации для зачисления на бюджет предоставляют не позднее чем 26 августа.

Требования к зачислению (представление оригиналов документов) должны быть выполнены до 18:00 часов 28 августа.

Приказ о зачислении на бюджет выдадут 29 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за средства целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на обучение на контракт, осуществляется не позднее чем 1 сентября.

Регистрация и работа электронных кабинетов поступающих заканчивается 20 октября.

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Какие сроки зачисления магистров на контракт

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, которые поступают на места за средства физических и/или юридических лиц на открытые и фиксированные конкурсные предложения, осуществляется не ранее чем 1 сентября.

Зачисление поступающих на обучение за средства физических и / или юридических лиц происходит не позднее чем 30 сентября.

Для поступления в магистратуру на контракт на основе степени бакалавра учебные заведения могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение за средства физических и юридических лиц в пределах с 1 июля по 20 октября.

При этом используют результаты единого вступительного экзамена, или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в вузе.

ЗВО в Правилах приема могут предусматривать зачисление поступающих в магистратуру на контракт на основе степени магистра (образовательно-квалификационного уровня специалиста) в несколько этапов (в частности, до даты окончания приема документов) при условии зачисления таких поступающих до 20 октября 2025 года.