У цей час учасники змушені спуститися в укриття, зазначає 24 Канал. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла LB, чому тестування одразу не проводять у сховищах.

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Чому тестування не проводять одразу в укриттях

Вакуленко розповіла, що у деяких населених пунктах місцеві органи самоврядування, обласні військові адміністрації створили умови для проведення тестувань повністю в укритті.

Але, зважаючи на обсяг потреб, ресурсів, які для цього необхідні, ще не всюди вдалося це зробити,

– уточнила вона.

І додала, що тестування ж відбувається не просто у підвалах, у яких можна пересидіти на лавці.

Потрібно створити умови, в яких вступники матимуть змогу не тільки перебувати 4,5 години, а й напружено працювати інтелектуально. Це комп'ютери, швидкісний інтернет, електромережа, аудиторія щонайменше на 15 учасників, витяжки, вбиральні тощо,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

І додала, що, до прикладу, у Києві, часто лунають тривоги. Водночас місто приймає найбільшу кількість учасників порівняно з іншими містами країни. Тут відбувається майже п'ята частина всіх оцінювань по Україні (з урахуванням вступних на магістратуру й аспірантуру). Тож існує величезний виклик взагалі створити необхідну кількість центрів тестування.

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