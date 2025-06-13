Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко LB, зазначає 24 Канал. При цьому розповіла, на якому рівні знають цей предмет випускники.

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Чи потрібна математика у житті

Вакуленко каже, що кожен має вміти розраховувати свої фінанси. І додає: "Математика не потрібна в житті", – дуже дивне твердження.

Навіть щоб визначити свій конкурсний бал, треба розуміти, як перевести тестові бали в шкалу 100 – 200, а потім підставити дані у формулу. Ось воно – життя і математика,

– зазначила вона.

І додала: важливо розуміти, що НМТ – це іспит для вступу до ЗВО, а вища освіта – не лише набір професійних умінь і навичок. Це і про здатність мислити, ухвалювати рішення, планувати своє професійне й особисте життя.

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Вакуленко вважає, що є логіка в тому, щоб мати різні вимоги. І рівень очікувань від фахівців різних напрямів підготовки має бути теж різним.

Якщо я вступаю на інженерний факультет – мені необхідні глибші математичні знання, ніж якщо я вступаю на мистецькі спеціальності. Але щоб це розмежувати, не потрібні окремі інструменти. Це закладено в самих умовах прийому на навчання: непрофільні предмети мають найнижчий коефіцієнт при розрахунку вступного бала,

– уточнила вона.

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Чи повинні добре знати математику митці

Якщо випускник має намір вступити у художню академію, то під час відбору важливішим буде творчий конкурс або бал з інших предметів. А з математики буде достатньо зовсім невисокого результату для того, щоб брати участь у конкурсі до закладу мистецької освіти.

Фактично потрібно отримати найменший прохідний бал з математики для доступу до вищої освіти. Цей прохідний бал свідчить про те, що вступник обізнаний з програмою п'ятого, шостого, сьомого класу. Цей мінімум потрібний усім і однаковий для всіх. Поріг, який необхідно здолати зараз, – це 15 % від загальної кількості тестових балів за тест. З математики – це п'ять тестових балів,

– заявила Вакуленко.

При цьому, за її словами, під час виконання тестових завдань у розпорядженні вступників є довідкові матеріали – добірки з формулами.