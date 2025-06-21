Торік, до слова, була понад 321 тисяча. Частина учасників НМТ вже отримала свої результати. Учасники мультитесту проходять перевірку знань як в Україні, так і за кордоном. Ті, хто складали мультитест у нашій державі, стикнулися зі значною кількістю труднощів, зокрема через масовані атаки ворога. 24 Канал поспілкувався із директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ.

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Цьогорічна модель НМТ – ідентична до торішньої

Частина учасників цьогорічного тестування скаржилася, що завдання були доволі важчі. Цьогорічна модель НМТ є складнішою, ніж торішня?

Цьогорічна модель проходження національного мультипредметного тесту – фактично ідентична до торішньої. Структура тестових добірок така сама, складність завдань – також абсолютно аналогічна до торішньої.

Натомість скарги у вступників виникають щорічно. І це зрозуміло, адже стрес накопичується. Зокрема, через проблеми, пов'язані з освітніми втратами внаслідок пандемії COVID-19 і повномасштабної війни. Тому учасникам мультитесту здається, що завдання складніші. Але вони де-факто – ідентичні з тими, що були торік.

Ми, до слова, публікувати торішні тестові форми, і вступники можуть порівняти їх з цьогорічними й зрозуміти, що вони працювали з аналогічними тестовими формами. Але, звичайно, у кожного вступника і кожної вступниці є суб'єктивне ставлення до тестової добірки, адже одне завдання вони знали, як розв'язати, а інше – ні. Тому у них і виникає розуміння: якщо мені потрапило те, яке я не знаю, як розв'язати, мені здається, що це надзвичайно складно.

Були також "закиди" про те, що тести НМТ з англійської мови містили завдання з міжнародних тестів? Чи правда це?

Ми замовляємо завдання у розробників і не використовуємо завдання міжнародного тесту. Ба більше, деякі приклади з тих, які колеги показували як "важчі цьогорічні", це завдання 2024 року, які тоді експерти визнали простими. Адже торік ми мали рекордну кількість учасників, які склали англійську мову на НМТ на максимальні 200 балів.



Чи є цьогорічна модель НМТ складнішою / Depositphotos

Чи справді усім вступникам потрібна математика

Також чимало скарг лунало з уст учасників НМТ та їхніх батьків щодо складання математики. Зокрема, обурювалися майбутні митці та заявляли, що цей предмет їм у професії не знадобиться, а через провал на НМТ з математики талановиті діти не можуть вступити у виш і змушені виїжджати та вступати у закордонні ЗВО. Чи думає УЦОЯО над тим, щоб якось видозмінити формулу НМТ для тих, хто має намір вступати, зокрема, на мистецькі спеціальності?

Насправді для цих вступників математика не є визначальним предметом для вступу, адже коефіцієнти, які зазначені в умовах прийому, на цей предмет, є надзвичайно низькими. Зараз коефіцієнт на більшість творчих спеціальностей для цих предметів становить лише 0,1.

Більшої – значної – ваги набуває там саме конкурсний іспит (тобто творчий конкурс, – 24 Канал). Питання тут лише в тому, щоб подолати поріг "склав / не склав". А цей поріг як доступ до вищої освіти є важливим, адже ми маємо шукати тих вступників, які здатні будуть опановувати доволі складні програми вишів, здатні будуть мислити та комплексно працювати з матеріалами, які надають викладачі.

Цікаво Частина учасників НМТ-2025 отримала результати тестування

Часто доводиться швидко змінювати локації та переводити вступників в інші

Цьогорічна основна сесія НМТ є доволі непростою через атаки Росії на українські міста. З якими серйозними викликами загалом стикнулися учасники та організатори тестування?

Надзвичайно багато викликів цьогоріч, безумовно, пов'язані з постійними ракетними атаками на міста України. Щоночі де-факто відбуваються масовані атаки на один або декілька регіонів нашої держави. Тож ми ніколи не знаємо, чи всі наші тимчасові екзаменаційні центри готові до роботи, чи якийсь з них не пошкоджений, чи буде всюди електрика. Часто доводиться зранку швидко змінювати локації та переводити вступників в інші пункти тестування. А це надзвичайно складно.

Ми також розуміємо, що після таких нічних обстрілів надзвичайно складно і вступникам працювати. Тож закликаємо їх та їхніх батьків: якщо бачите, що дитина погано почувається, одразу подавайте документи на додаткову сесію оцінювання, аргументуючи тим, що не прийшли на тестування через погане самопочуття.

А якщо буде така сама ситуація і під час додаткової сесії?

Ми проводимо тестування в таких умовах з 2022 року і готові до будь-яких умов і проблем. Але наголошу, що з 2022 року ми жодного вступника не залишили без результату НМТ.



Як складають тестування учасники НМТ у 2025 році / Фото з фейсбук-сторінки Віктора Євдокимова

Чи були у завданнях НМТ 2025 року помилки

Ви казали торік, що у завданнях НМТ 2024 року виявили помилки. Чи трапилася схожа ситуація цьогоріч і що робити учасникам у такому разі?

Ми не маємо наразі жодної інформації про такі помилки. Один раз у межах основної сесії НМТ була проблема у введенні ключів: неправильно була позначена відповідь. Тому всі учасники, які проходили це оцінювання у відповідний час і надали правильну відповідь, всі отримають бал, який компенсує це. Але помилок у завданнях не було.

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У межах кожної сесії НМТ є недобросовісні учасники

Чи траплялися цьогоріч випадки недобросовісної поведінки учасників під час тестування? І чи є такі, що втратили шанс на вступ?

До закінчення усіх сесій НМТ не можу сказати, скільки є таких порушників і скільки осіб втратили шанс на вступ. Але де-факто у межах кожної сесії ми маємо вступників, які або намагаються скористатися мобільним телефоном, або якимись додатковими нотатками. Тож ці особи втрачають шанс на проходження оцінювання і відповідно – право на вступ цьогоріч до вишу.

Чого чекати у 2026 році

Скільки будуть дійсні результати НМТ 2025 року?

Наразі ми не знаємо точно, адже відповідна норма – це норма Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у конкретному році. Ми бачимо, що щорічно у відповідному документі визначають термін дії цих результатів – і він становить не менше ніж три роки. (Цьогоріч для вступу дійсні результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року, – 24 Канал). Тому сподіваємося, що така тенденція залишиться чинною. Але документ погоджує Міністерство освіти і науки України.

Забігаючи наперед: чи можуть змінити у 2026 році кількість предметів та структуру НМТ?

Ще зарано про це говорити, адже це питання потребує обговорення з управлінцями. Думаю, ближче до осені ми будемо готові говорити про те, яким саме буде вступний іспит наступного року.