Эти абитуриенты могут узнать свои результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Где искать результаты НМТ

Информацию о результатах разместили в персональных кабинетах участников мультитеста. Во вкладке "Результат НМТ-2025" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ. Последняя необходима для поступления в вузы Украины. Участники нынешнего тестирования также могут загрузить карточку результатов по предметам.

Участники основных сессий НМТ, которые проходили проверку знаний после 5 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах до 4 июля.

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В УЦОКО также отмечают: участники, которые уже получили результаты и которым нужно подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежный вуз, с 4 июля смогут заказать выписку из сведений результатов НМТ. То есть справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения. Для поступления в учреждения высшего образования нашего государства этот документ не нужен.