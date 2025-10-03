Об этом сказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью "Вчися. Медиа", информирует 24 Канал. Она акцентировала, что с предусмотренными задачами ученики вполне могут справиться.

Какие задания будут на ГИА?

Вакуленко рассказала, что добавили задания устного формата, а также математическое исследование.

Мы добавили устный формат ответа, ведь человек должен уметь не только выбирать правильный вариант из предоставленных, но и самостоятельно формулировать ответ и отстаивать свое мнение,

– уточнила она.

Кроме этого, по словам Вакуленко, добавили такой элемент работы как математическое исследование. Это поэтапное решение проблемы, которая связана с математическими расчетами.

Такие задания предусматривают, что ребенок не только знает определенные формулы, но и понимает построение математической модели. Также в части чтения есть задания, которые проверяют понимание текста, способность выделять главное и второстепенное, структурировать текст,

– отметила руководительница Центра.

Как помогло пилотирование?

Она также уточнила, что благодаря пилотированию стало понятным, что ГИА содержит слишком много заданий в тестовых блоках. Поэтому их количество уменьшат. Также исследовали, что хорошо работают упражнения на говорение.

Были ситуации, когда детей едва ли не впервые просили высказать свое мнение на определенную тему. Поэтому сейчас мы совершенствуем эту модель и вскоре будем выбирать заведения для апробации ГИА-4 в 2026 году,

– резюмировала руководительница УЦОКО.

Что известно о ГИА в Украине?