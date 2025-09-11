Новація має запрацювати з 2027 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки України.

До теми Чи будуть підсумкові іспити у школах у 2026 році: у Раді зареєстрували законопроєкт

Що відомо про підготовку?

Підготовка до запровадження обов'язкової ДПА у формі ЗНО розпочнеться протягом 2025/26 навчального року.

Так, протягом лютого – квітня 2026 року створять та передадуть УЦОЯО спеціальну освітню платформу для проведення атестації.

Після цього навесні відбуватиметься апробація ДПА для 10 тисяч випускників початкової ланки освіти.

Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі здійснюватимуть за кошти держбюджету.

Читайте Вакуленко анонсувала повернення ДПА

Що відомо про ДПА в Україні?