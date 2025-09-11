Новація має запрацювати з 2027 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки України.

Що відомо про підготовку?

Підготовка до запровадження обов'язкової ДПА у формі ЗНО розпочнеться протягом 2025/26 навчального року.

Так, протягом лютого – квітня 2026 року створять та передадуть УЦОЯО спеціальну освітню платформу для проведення атестації.

Після цього навесні відбуватиметься апробація ДПА для 10 тисяч випускників початкової ланки освіти.

Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі здійснюватимуть за кошти держбюджету.

Що відомо про ДПА в Україні?

  • ДПА як обов'язкове оцінювання знань учнів випускних класів у час повномасштабної війни скасували.
  • Її проводили лише як моніторингову, а не обов'язкову для частини учнів.
  • Однак в УЦОЯО заявляли, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації.
  • Вона відбуватиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
  • Проходити її можуть випускники 9 класів.
  • Однак це питання ще обговорюватимуть, адже за словами очільниці Центру Тетяни Вакуленко, воно потребує підготовки та консультацій з освітньою спільнотою.