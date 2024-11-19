Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде Украины, передает 24 Канал.
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Украинские ученики в школах будут питаться бесплатно
В этом году для украинских учеников начальной школы – с 1 по 4 класс – ввели бесплатное питание. В 2025 году эту инициативу распространят на всех школьников, указал глава государства.
Я поручил правительству в следующем году обеспечить бесплатное питание для всех наших украинских школьников. Это важно,
– подчеркнул президент.
Зеленский также анонсировал во время представления Плана устойчивости действие Программы поддержки образования для детей ветеранов со следующего года.
И уточнил, что уже 2200 украинских ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования.
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Ученики начальной школы уже питаются бесплатно в школах
- С 1 октября учащихся начальной школы обеспечили бесплатным одноразовым питанием.
- На это правительство выделило 2 миллиарда гривен.
- Средства получат коммунальные учебные заведения, причем в пределах кейтеринга или аутсорсинга 30% стоимости должно покрывать местное общество.
- Бесплатным может быть завтрак или обед. Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения, сообщили в образовательном омбудсмене.