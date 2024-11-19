Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді України, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський представив у Раді План стійкості: що він передбачає
Українські учні у школах харчуватимуться безкоштовно
Цьогоріч для українських учнів початкової школи – з 1 по 4 клас – запровадили безкоштовне харчування. У 2025 році цю ініціативу поширять на усіх школярів, зазначив глава держави.
Я доручив уряду у наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо, – наголосив президент.
Зеленський також анонсував під час представлення Плану стійкості дію Програми підтримки освіти для дітей ветеранів з наступного року.
І уточнив, що вже 2200 українських ветеранів отримали у цьому році нову освіту у центрах професійно-технічної освіти.
До теми Зеленський обіцяє гарантоване безоплатне харчування для дітей у початковій школі
Учні початкової школи вже харчуються безоплатно у школах
- З 1 жовтня учнів початкової школи забезпечили безоплатним одноразовим харчуванням.
- На це уряд виділив 2 мільярди гривень.
- Кошти отримають комунальні заклади освіти, причому у межах кейтерингу або аутсорсингу 30% вартості повинна покривати місцева громада.
- Безоплатним може бути або сніданок, або обід. Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади освіти, повідомили в освітнього омбудсмена.