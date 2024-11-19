24 Канал пише з посиланням на виступ Володимира Зеленського, що вирішальні моменти будуть у 2025 році. Також президент заявив, що на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне.

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Що передбачає План стійкості президента

Володимир Зеленський заявив, що План стійкості ще деталізують за участі громадського суспільства, бізнесу, культурного середовища, експертів.

План стійкості президента складається з 10 пунктів:

Єдність – вибори не проводитимуть у воєнний час, адже Конституція і закони не дозволяють. Ніхто у світі цього не вимагає, адже Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім будуть справедливі вибори; Фронт – має відбутись зміна підходів до управління в армії, створять Військового омбудсмена, а Міноборони та військове командування представить нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мобілізаційний вік не знижуватимуть; Зброя – відсутність артилерії компенсують дрони, у 2025 році Україна розробить щонайменше 30 тисяч далекобійних безпілотників. Бригадам треба більше грошей, тож влада збільшить прямі кошти для них. Україна у 2024 році виготовила понад 2,5 мільйона пострілів, зробила "довгі Нептуни". Київ планує виготовити 3 тисяч крилатих ракет та створити технологічну ставку; Гроші – створять додаток до Плану стійкості та затвердять його з бізнесом. Все, що можемо виробляти в Україні, мають тут закуповувати. Також буде страхування військових ризиків, дерегуляція, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпека для бізнесу від правоохоронців, детінізація для якої потрібен стимул; Енергетика – буде закритим додатком Плану стійкості, проте багато об'єктів від російських обстрілів Київ захистив. Будуть паспорти стійкості регіонів до кінця року, у 2025 році – паспорти генерації. Пріоритетом буде атомна генерація; Безпека – в Україні будуть модернізовувати укриття та будуть рамки металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Також украплюватимуть наш державний кордон; Громади – будуть додаткові умови для прифронтових територій; Людський капітал – планують створити Національний стандарт безбар'єрності. Потрібен інститут множинного громадянства, перезапуск дипломатичної служби. До кінця року створять Міністерство об'єднання України; Культурний суверенітет – ініціюють "культурний Рамштайн" та сприятимуть створенню кафедри україністики в іноземних університетах; Політика героїв – ветеранів залучать на державну службу та створять у 2025 році в кожній громаді реабілітаційні відділення. Також сімейним лікарям додатково оплачуватимуть за контракт з ветераном. Запровадять 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у 2025 році, створять щонайменше 80 ветеранських просторів та працюватимуть над квартирами для ветеранів.

Володимир Зеленський заявив, що план буде з додатками у грудні 2024 року.

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До речі видання The Times дізналося, що новий План стійкості президента передбачає пріоритети в інвестиціях, функціонування енергетичного сектора, збільшення виробництва зброї, динамічну протиракетну оборону та збереження природних ресурсів.