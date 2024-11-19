Володимир Зеленський зазначив, що вирішальні етапи війни відбудуться в наступному році. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на промову президента у Верховній Раді з нагоди представлення Плану стійкості.
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Що сказав Зеленський щодо вирішальних моментів війни
Він підкреслив, що Україна не збирається поступатися своїм суверенітетом і територіальними правами, і що питання безпеки країни не підлягає торгам. Зеленський додав, що Україні доведеться самій визначати, як будувати своє майбутнє, не залежачи від зовнішніх обставин.
Можливо, Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх цілей,
– додав президент.
Що представив президент у Плані стійкості
- Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні не будуть проводитись до завершення війни з Росією.
- Президент представив План стійкості з 10 пунктів, який має провести Україну від війни до миру, повний план буде представлений у грудні.
- Головними пунктами плану є: фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет та "політика героїв".