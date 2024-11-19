Владимир Зеленский отметил, что решающие этапы войны состоятся в следующем году. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на речь президента в Верховной Раде по случаю представления Плана стойкости.
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Что сказал Зеленский о решающих моментах войны
Он подчеркнул, что Украина не собирается уступать свой суверенитет и территориальные права, и что вопрос безопасности страны не подлежит торгам. Зеленский добавил, что Украине придется самой определять, как строить свое будущее, не завися от внешних обстоятельств.
Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей,
– добавил президент.
Что представил президент в Плане стойкости
- Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине не будут проводиться до завершения войны с Россией.
- Президент представил План стойкости из 10 пунктов, который должен провести Украину от войны к миру, полный план будет представлен в декабре.
- Главными пунктами плана являются: фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, громады, культурный суверенитет и политика героев.