Владимир Зеленский отметил, что решающие этапы войны состоятся в следующем году. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на речь президента в Верховной Раде по случаю представления Плана стойкости.

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Что сказал Зеленский о решающих моментах войны

Он подчеркнул, что Украина не собирается уступать свой суверенитет и территориальные права, и что вопрос безопасности страны не подлежит торгам. Зеленский добавил, что Украине придется самой определять, как строить свое будущее, не завися от внешних обстоятельств.

Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей,

– добавил президент.

Что представил президент в Плане стойкости