План має підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, а також запевнити, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

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Що передбачатиме План стійкості

Як пояснив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, це не План перемоги, презентований зовнішньому партнеру, а план, презентований українському суспільству. Йдеться насамперед про мобілізацію нашої економіки та суспільних настроїв.

The Times пише, що план підвищення стійкості до зовнішніх впливів розповість про те, як Україна визначатиме пріоритети інвестицій у промисловість і як функціонуватиме енергетичний сектор в умовах зими на фоні російських атак по енергетиці.

З огляду на психоемоційний стан країни ми повинні чітко показати, як ми будемо розставляти пріоритети в інвестиціях у промисловість, як буде функціонувати енергетичний сектор, як ми будемо повідомляти про мобілізацію армії, зміцнювати фізичну оборону – усі найболючіші питання, пов'язані зі стійкістю країни,

– запевняє Подоляк.

За даними видання, уряд хоче збільшити виробництво зброї, щоб у довгостроковій перспективі знизити залежність від західних озброєнь. Він також планує встановити динамічну протиракетну оборону та обладнати безпечні сховища для кожного населеного пункту.

Крім вищезгаданого, ще один аспект плану буде пов'язаний з культурною спадщиною. Таким чином, як зазначається, Київ намагається звернутися до численної діаспори біженців в Україні в надії, що багато хто з них повернеться на територію нашої держави.

Особливу увагу зосередять природним ресурсам, зокрема про небезпеки, пов'язані з нездатністю зберегти природні ресурси України для експорту на Захід, і підкреслюється стратегічна важливість її літієвих родовищ для розвитку американських технологій.

Втім, радше за все, як було і з Планом перемоги президента, План стійкості, який оприлюднять вже незабаром, буде не більше ніж коротким набором із десяти пунктів. Однак у матеріалі запевняють, що кожен із них матиме набагато більше прихованих деталей.

Нагадаємо, ще 14 листопада президент анонсував підготовку внутрішнього Плану стійкості. Тоді стало відомо, що він містить зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури. Передбачатиме об'єднання культурної спільноти.