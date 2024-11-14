Там українські захисники "спрацювали дуже ефективно". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського від 14 листопада.

Дивіться також Україна відновила позиції під Часовим Яром, росіяни просунулися у Торецьку: огляд фронту від ISW

Президент заслухав доповідь Сирського

Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського, зокрема обговорили обстановку у Донецькій та Харківській областях. Глава держави зазначив, що пишається кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ у тому, що "люди мають виграти".

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще Куп’янський напрямок, наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція,

– зауважує український лідер.

Триває підготовка внутрішнього Плану стійкості

Як запевнив президент, сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії, а також виробництво українського контенту, що має створити дієве об’єднання культурної спільноти в Україні.

Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу,

– каже Зеленський.

За його словами, наразі на цьому варто зосередити значно більше державної уваги, що і планують зробити. Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки. Зеленський запевнив, що вже є напрацювання в Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Серед усього також опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики та зброї – як українського виробництва, так і співпраці з партнерами.

"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками", – обіцяє глава держави.