На що можна витратити "Пакунок школяра"?
Від 1 жовтня 2025 року можна буде витрачати кошти з програми "Пакунок школяра" на книжки. Це рішення уряду ухвалене у відповідь на потреби батьків, які хочуть купувати саме ті речі, що необхідні для навчання дітей.
До переліку витрат додали два нові MCC-коди: 5942 – книжкові магазини та 5192 – книги, періодичні видання та газети.
Цьогорічна програма триватиме до 15 листопада. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу одна із заступниць очільника Мінцифри Валерія Коваль пояснила, що участь у програмі можлива за умови внесення даних дитини до АІКОМ 2. Виплати надходять на Дія.Картку.
Загалом уже виплачено понад 520 мільйони гривень з передбачених 1,22 мільярда гривень. Водночас оплата товарів можлива виключно у безготівковій формі.
Що відомо про програму?
- Батьки першокласників можуть отримати 5 000 гривень допомоги за програмою "Пакунок школяра" через застосунок Дія. Подати заяву слід до 15 листопада.
- Ці кошти можна використати на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття для дітей. Виплата нараховується на кожного першокласника в сім'ї.
- Ба більше, згідно з новою редакцією постанови, від 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде купувати товари для першокласників за кошти "Пакунка школяра".