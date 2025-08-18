Як оформити "Пакунок школяра"?

Оформивши послугу в Дії, можна отримати 5 000 гривень допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Після того як дитину зарахують до першого класу української школи, можна дочекатись пуш-сповіщення від Дії і перейти за ним для оформлення грошей або самостійно подати заяву через застосунок у кілька кроків:

Оновіть Дію та увійдіть до розділу "Допомога від держави";

Перейдіть до розділу "Пакунок школяра";

Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву;

Відкрийте спеціальний рахунок на Дія.Картці;

Підпишіть заяву Дія.Підписом;

Надішліть заяву.

Заяву можна подати до 15 листопада. Як тільки вона буде схвалена, кошти надійдуть на Дія.Картку. Їх можна використати як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів з моменту зарахування коштів.

На що можна витратити гроші?

Кошти з "Пакунку школяра" надходитимуть на спеціальний рахунок і призначені для купівлі канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Допомога передбачена усім першокласникам. Тож, якщо у сімʼї двійнята та діти однолітки, то родина може отримати кошти на кожну.

Допомога батькам першачка може прийти в два способи, зокрема, в повідомленні в Дії, якщо вони користуються цим застосунком або через Пенсійний фонд після звернення із заявою про призначення такої допомоги. Гроші виплатять лише одному з батьків.