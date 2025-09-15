Об этом подробнее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет 24 Канал.

Что известно об увеличении стипендии в 2026 году?

Кабинет министров Украины намерен повысить академические стипендии. Речь идет об увеличении размера стипендий в 2 раза.

Повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года,

– сообщила она.

Добавим, что как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета на образование будет потрачено 265,4 миллиарда гривен (+66,5 миллиарда гривен до 2025 года), в том числе 6,6 миллиарда гривен – вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тысяч студентов.

Принятие госбюджета Украины на 2026 год: последние новости