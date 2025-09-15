Про це детальніше повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише 24 Канал.

Що відомо про збільшення стипендії в 2026?

Кабінет міністрів України має намір підвищити академічні стипендії. Ідеться про збільшення розміру стипендій в 2 рази.

Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026,

– повідомила вона.

Додамо, що як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 мільярда гривень (+66,5 мільярда гривень до 2025 року), у тому числі 6,6 мільярда гривень – вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тисяч студентів.

