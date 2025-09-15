Про це детальніше повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише 24 Канал.
Дивіться також Чи передбачено проведення виборів у Держбюджеті на 2026 рік: відповідь нардепа
Що відомо про збільшення стипендії в 2026?
Кабінет міністрів України має намір підвищити академічні стипендії. Ідеться про збільшення розміру стипендій в 2 рази.
Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026,
– повідомила вона.
Додамо, що як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 мільярда гривень (+66,5 мільярда гривень до 2025 року), у тому числі 6,6 мільярда гривень – вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тисяч студентів.
Дивіться також Курс долара відчутно зміниться: який показник заклали в бюджет на 2026 рік
Ухвалення держбюджету України на 2026 рік: останні новини
В понеділок, 15 вересня, глава Уряду повідомила, що Кабмін схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його буде передано на розгляд Верховної Ради.
Так, Уряд схвалив проєкт Бюджету, зокрема й розмір мінімальної заробітної плати. Цей показник складе 8647 гривень.
У дописі Свириденко ідеться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами. З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.