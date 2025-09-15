Який курс долара встановлять на 2026 рік?
На наступний рік у проєкті бюджету курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні за 1 долар США, передає 24 Канал з посилання на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка.
Нардеп зазначив, що в документах немає прямої згадки, який середній курс закладає уряд на наступний рік. Однак це легко порахувати з заявлених планів з залучення міжнародної допомоги (в гривні та доларах).
Тож уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара як 45,6 гривні за долар США,
– підрахував Ярослав Железняк.
Варто наголосити, що у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки очікується, що курс в середньому становитиме 44,70 гривні за валюту, а на кінець періоду (на грудень) – 44,80 гривні за валюту.
Натомість бізнеси заклали середній курс долара на 2026 рік на рівні 46 гривень за долар, свідчить опитування Європейської Бізнес Асоціації.
У Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки прогнозувалося, що середній курс долара буде на рівні 46,50 гривні за валюту, а на кінець періоду – 45,90 гривні за валюту.
Зверніть увагу! Показник, який закладає уряд, не свідчить про те, що курс валюти буде саме таким. Прогнозоване значення варто сприймати як очікуваний максимум.
Який курс був закладений у 2025 році?
Торік в бюджет заклали прогнозований курс долара в межах 45 гривень за валюту.
Тоді показник свідчив про те, що курс долара щодо гривні зростатиме протягом наступних 12 місяців.