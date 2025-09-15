Який курс долара встановлять на 2026 рік?

На наступний рік у проєкті бюджету курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні за 1 долар США, передає 24 Канал з посилання на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка.

Нардеп зазначив, що в документах немає прямої згадки, який середній курс закладає уряд на наступний рік. Однак це легко порахувати з заявлених планів з залучення міжнародної допомоги (в гривні та доларах).

Тож уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара як 45,6 гривні за долар США,

– підрахував Ярослав Железняк.

Варто наголосити, що у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки очікується, що курс в середньому становитиме 44,70 гривні за валюту, а на кінець періоду (на грудень) – 44,80 гривні за валюту.

Натомість бізнеси заклали середній курс долара на 2026 рік на рівні 46 гривень за долар, свідчить опитування Європейської Бізнес Асоціації.

У Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки прогнозувалося, що середній курс долара буде на рівні 46,50 гривні за валюту, а на кінець періоду – 45,90 гривні за валюту.

Зверніть увагу! Показник, який закладає уряд, не свідчить про те, що курс валюти буде саме таким. Прогнозоване значення варто сприймати як очікуваний максимум.

Який курс був закладений у 2025 році?