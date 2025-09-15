Какой курс доллара установят на 2026 год?

На следующий год в проекте бюджета курс доллара прогнозируют на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Нардеп отметил, что в документах нет прямого упоминания, какой средний курс закладывает правительство на следующий год. Однако это легко посчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах).

Поэтому правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару как 45,6 гривны за доллар США,

– подсчитал Ярослав Железняк.

Стоит отметить, что в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы ожидается, что курс в среднем составит 44,70 гривны за валюту, а на конец периода (на декабрь) – 44,80 гривны за валюту.

Зато бизнесы заложили средний курс доллара на 2026 год на уровне 46 гривен за доллар, свидетельствует опрос Европейской Бизнес Ассоциации.

В Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы прогнозировалось, что средний курс доллара будет на уровне 46,50 гривны за валюту, а на конец периода – 45,90 гривны за валюту.

Обратите внимание! Показатель, который закладывает правительство, не свидетельствует, что курс валюты будет именно таким. Прогнозируемое значение следует воспринимать как ожидаемый максимум.

Какой курс был заложен в 2025 году?