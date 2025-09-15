Что происходит с ценами на золото?

Даже после восстановления фондового рынка США инвесторы продолжают вкладывать деньги в драгоценные металлы, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, пенсионер из Невады Кеннет Пек впервые вложил деньги в золото в апреле, стремясь защитить свои сбережения от хаоса, который, по его мнению, вызвала новая администрация Дональда Трампа.

При этом, он планирует и в дальнейшем держать золото и связанные с ним акции, которые уже составляют 17% его портфеля.

Видно, странности стали новой нормой,

– отметил Пек.

Современная "золотая лихорадка" коснулась всего – от магазинов Costco и лондонских подземных хранилищ до биржевых терминалов на Уолл-Стрит.

Даже старинные украшения стали рассматриваться как источник потенциальной прибыли.

Важно! По данным Dow Jones Market Data, в этом году золото подорожало на 39%. Это обещает стать самым значительным годовым ростом цен со времен пандемии COVID-19 и рецессии 2007–2009 годов. Фьючерсы на этот металл не росли такими темпами с 1979 года, когда энергетический кризис вызвал инфляционный шок, потрясший мировую экономику.

Почему растут цены на золото?

Сегодняшний рост вызван не финансовым кризисом, а действиями Белого дома. Инвесторы – от крупных до частных – стремятся защититься от неопределенных перспектив американской экономики и роли США в мире.

Примечательно! В пятницу, 12 сентября, цена этого драгоценного металла достигла рекордных 3 649,40 доллара за унцию.

Попытки президента США Дональда Трампа перестроить мировую торговлю подтолкнули инфляцию и спутали прогнозы аналитиков.

Давление администрации на Федеральную резервную систему поставило под сомнение ее независимость – в первой половине года доллар США оказался самым слабым за более чем полвека.

С приходом Трампа в США и Путина в Россию многие задаются вопросом: не станет ли еще хуже?

– сказал управляющий директор IBV International Vaults London Шон Хоуи.

Как отмечается, IBV International Vaults недавно зафиксировала наплыв состоятельных клиентов, желающих разместить золото в ее подземном стальном хранилище.

Сейчас большинство покупателей уверены, что цена продолжит расти, и не спешат продавать. В следующем году IBV планирует почти вдвое увеличить количество сейфовых ячеек,

– добавил Хоуи.

Рост золота начался почти три года назад, когда банки и китайские инвесторы начали активно скупать слитки.

В этом году свое влияние оказали и западные инвесторы: они вложились в биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом.

Интересно! С января их чистые активы выросли на 43%, а март и апрель стали месяцами с рекордными притоками средств с 2014 года.

В августе цены снова стремительно выросли после того, как глава ФРС Джером Пауэлл намекнул на скорое снижение ключевой ставки, что вызвало всплеск спекуляций.

Важно! Снижение процентных ставок делает золото более привлекательным по сравнению с казначейскими облигациями, приносящими фиксированный доход. Снижение ставок может поддержать цены еще и опосредованно: в условиях низкой безработицы и высокой инфляции это способно усилить долгосрочное давление на экономику, снизить прибыль компаний и удорожить кредиты.

По данным Saxo Bank, на начало сентября хедж-фонды держали в золоте почти половину своих чистых товарных активов.

Инвесторы опасаются повторения сценария конца 1970-х, когда сочетание высокой инфляции и замедленного роста вызвало резкий рост цен на золото.

Риск стагфляции, или слова на букву "с", растет, Это идеальные условия для золота,

– сказал глава отдела стратегии по золоту в State Street Investment Management Аакаш Доши.

Восстановление доверия к американской экономике и роли доллара может ослабить этот рост, но, учитывая торговые трения и изоляционистский курс США, перспективы, по словам Доши, "выглядят крайне шаткими".

Инвесторы не отказались от риска – фондовый рынок, подогретый искусственным интеллектом, бьет рекорды, – но параллельно они страхуют себя активами вне доллара.

Трамп явно благоволит золоту,

– добавил Доши.

Американцы, которые все более пессимистично оценивают экономическую ситуацию, сдают золото в ювелирные и ломбарды для переплавки и перепродажи.

Ценность сегодня – не в ювелирной работе, а в самом металле,

– подчеркнул оценщик Ларк Э. Мейсон-младший.

Как отмечается, даже семья Трампа оказалась вовлеченной в "золотую" тему.

Дональд Трамп-младший, отец которого украсил Овальный кабинет позолоченными элементами, в последние месяцы появлялся в онлайн-рекламе компании, предлагающей переводить пенсионные накопления в золото.

