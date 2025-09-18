Автори документа зазначають, що зараз у законодавстві немає чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Верховної Ради України.

Що зміниться?

Закон, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для превентивних заходів на території та/або в приміщеннях шкіл. Усе задля зменшення ризиків, створення безпечного освітнього середовища та збереження матеріальної бази.

Так, засновників і керівників шкіл зобов'яжуть вживати комплекс заходів для недопущення або припинення загроз учнів і вчителів. Це такі як:

огородження територій закладів освіти;

встановлення технічних засобів охорони та тривожної сигналізації для термінового виклику поліції;

визначення правил перебування сторонніх осіб на території шкіл, а дотримання цих правил стане обов'язковим для всіх.

Крім того, керівники мають забезпечувати проведення профілактичної роботи з учнями, спрямованої на запобігання правопорушенням.

Закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.

Які ще зміни відбудуться у сфері освіти?