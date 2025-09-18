Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві зазначають, що стартує новий етап розвитку професійної освіти.
Що змінить Закон?
Зміни відбуватимуться поступово. У МОН кажуть, що такий підхід гарантуватиме плавний і виважений перехід, забезпечить час для підготовки закладів освіти, органів управління, педагогів і підзаконної бази, а також дасть змогу врахувати міжнародні стандарти та практичні аспекти впровадження реформи.
Так, через рік набувають чинності:
норми, що стосуються призначення керівника державного, комунального закладу професійної освіти за результатами конкурсу;
норми щодо повноважень наглядових рад закладів професійної освіти;
положення, що стосуються нового підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти.
З 1 січня 2027 року:
нові механізми, що стосуються розподілу обсягу видатків з місцевих бюджетів між закладами освіти на основі формули, яка враховує значну кількість параметрів
З 1 вересня 2027 року:
положення статті 11 цього Закону щодо обов'язкового оцінювання результатів навчання у кваліфікаційному центрі осіб, які навчаються за кошти бюджету.
Реформа професійної освіти стосується одночасно кількох системних аспектів:
фінансування закладів освіти;
зміни у структурі та типах закладів;
нові підходи до управління (КНТ, фінансова автономія, KPI);
впровадження партнерства з роботодавцями;
зовнішнє оцінювання.
Протягом року триватиме робота щодо оновлення підзаконних актів та узгодження їх з новим Законом.
Які є актуальні новини про професійну освіту?
- Не потрібні результати НМТ: вступну кампанію до профтехів продовжили.
- Дітям захисників і захисниць відшкодують вартість навчання у вишах і коледжах.
- На професійну освіту очікує багато змін: у МОН анонсували нові професії і навчальні програми.