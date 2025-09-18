Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві зазначають, що стартує новий етап розвитку професійної освіти.

Що змінить Закон?

Зміни відбуватимуться поступово. У МОН кажуть, що такий підхід гарантуватиме плавний і виважений перехід, забезпечить час для підготовки закладів освіти, органів управління, педагогів і підзаконної бази, а також дасть змогу врахувати міжнародні стандарти та практичні аспекти впровадження реформи.

Так, через рік набувають чинності:

норми, що стосуються призначення керівника державного, комунального закладу професійної освіти за результатами конкурсу;

норми щодо повноважень наглядових рад закладів професійної освіти;

положення, що стосуються нового підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти.

З 1 січня 2027 року:

нові механізми, що стосуються розподілу обсягу видатків з місцевих бюджетів між закладами освіти на основі формули, яка враховує значну кількість параметрів

З 1 вересня 2027 року:

положення статті 11 цього Закону щодо обов'язкового оцінювання результатів навчання у кваліфікаційному центрі осіб, які навчаються за кошти бюджету.

Реформа професійної освіти стосується одночасно кількох системних аспектів:

фінансування закладів освіти;

зміни у структурі та типах закладів;

нові підходи до управління (КНТ, фінансова автономія, KPI);

впровадження партнерства з роботодавцями;

зовнішнє оцінювання.

Протягом року триватиме робота щодо оновлення підзаконних актів та узгодження їх з новим Законом.

