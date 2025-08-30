Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього в ефірі телемарафону. У закладах профтехосвіти при цьому з'являться наглядові ради, які впливатимуть на якість освіти та призначення керівників.

Дивіться також Не потрібні результати НМТ: вступну кампанію до профтехів продовжили

Які зміни відбудуться у сфері професійної освіти?

Зміни мають відбутися протягом найближчих декількох років. У перший рік запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми та створити наглядові ради у закладах освіти. Останні складатимуться переважно з представників роботодавців.

Від цього якість освіти безсумнівно має покращитися. На виході після навчання випускників буде очікувати незалежне оцінювання. Не просто контрольна робота в тому ж закладі освіти, а проходження іспиту в незалежному кваліфікаційному центрі. Він може бути в іншому закладі освіти, можливо в коледжі, або у представників роботодавців на підприємствах,

– розповів Завгородній.

За його словами, так результати навчання будуть прив'язані до сучасних професійних стандартів. МОН при цьому перевірятиме, чи досягають випускники цих навичок та стандартів.

У МОН сподіваються, що у майбутньому через інструмент наглядових рад роботодавці матимуть значний вплив на заклади освіти. Наглядова рада при цьому випливатиме на призначення директора, встановлення йому ключових показників ефективності, а також на затвердження фінансового плану закладу, стратегії розвитку.