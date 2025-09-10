Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Закон відкриває шлях до модернізації професійної освіти та становлення сучасних професійних коледжів.

Які зміни відбудуться у професійній освіті?

Документ передбачає чимало ключових змін у галузі.

Так, професійні коледжі працюватимуть як некомерційні товариства. Вони отримають більше свободи у фінансах: без тарифної сітки та типового штатного розпису, із правом самостійно розпоряджатися власними надходженнями.

Найважливіше – це шанс гідно оцінити працю фахівців, передусім майстрів виробничого навчання,

– наголошують у МОН.

І додають, що запровадження KPI для директорів забезпечить прозоре оцінювання їхньої роботи. Завдяки цьому в управління прийдуть нові люди, а система стане ефективнішою.

За декілька років на випускників чекатиме зовнішнє оцінювання результатів навчання в незалежних кваліфікаційних центрах. Це підвищить якість підготовки фахівців, оскільки дипломи вже не видаватимуть без такої перевірки знань,

– уточнили у відомстві.

Закон допоможе перезавантажити професійну освіту й утвердити професійні коледжі як основні заклади підготовки кваліфікованих кадрів. У МОН при цьому зазначили, що гнучкі освітні траєкторії – основа сучасної професійної освіти.

Здобувачі матимуть вибір – обрати здобуття професійної освіти чи професійної кваліфікації, що дасть змогу швидше виходити на ринок праці, уникати зайвих формальностей та набувати більше практики. Освіта стане доступнішою і для тих, хто хоче змінити професію або підвищити кваліфікацію в дорослому віці,

– наголосили у МОН.

І додали: найважливіше – ми нарешті почнемо створювати на базі коледжів ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів, які вже сьогодні потрібні ринку праці.

