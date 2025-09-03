2 вересня розпочались додаткові сесії вступної кампанії до коледжів на денну та заочну форму навчання на контракт. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також "Важливий сигнал": Лісовий розповів, скільки осіб стали студентами українських вишів

Що мають знати вступники у профтехи?

Вступники, які бажають здобути фахову передвищу освіту, можуть подати електронну заяву.

Інформація про особливості вступу є на сайтах закладів освіти або у Правилах прийому на навчання.

Вступ таких абітурієнтів відбувається на основі співбесіди або творчого конкурсу та розгляду мотиваційного листа, поданого вступником.

Положення про мотиваційний лист, яке містить вимоги і критерії оцінювання, розміщують також на сайтах закладів освіти.

Скористатись можливістю вступу на контракт абітурієнти можуть до 20 жовтня.

Після цієї дати робота електронних кабінетів вступників буде припинена. Це означатиме остаточне завершення вступної кампанії 2025 року.

Дивіться також Стартував додатковий набір на контракт у виші

Що відомо про вступну кампанію до коледжів 2025?