Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві вже опублікували відповідний наказ.

Скільки вишів беруть участь у проєкті?

Загалом до переліку вишів, які здійснюватимуть набір на "нульовий курс", потрапили 45 університетів, підпорядкованих МОН України.

Серед них – провідні виші нашої держави. Мовиться, зокрема, про Київський національний університет імені Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені Каразіна, Національний університет "Львівська політехніка", Національний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Цікаво НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Формат і вартість навчання на "нульовому" курсі визначають університети.

Перелік вишів від МОН / скриншот документа

Що відомо про зимову вступну кампанію?