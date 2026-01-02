Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве уже опубликовали соответствующий приказ.
Сколько вузов участвуют в проекте?
Всего в перечень вузов, которые будут осуществлять набор на "нулевой курс", попали 45 университетов, подчиненных МОН Украины.
Среди них – ведущие вузы нашего государства. Говорится, в частности, о Киевском национальном университете имени Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Харьковский национальный университет имени Каразина, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского".
Формат и стоимость обучения на "нулевом" курсе определяют университеты.
Перечень вузов в целом такой:
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы.
Новация стартует уже этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к УМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".