Особливим цей день став для першокурсників. Цьогоріч до українських університетів вступили понад 178 тисяч осіб, інформує 24 Канал з посиланням на допис на фейсбук-сторінці міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Дивіться також Перший урок у школах України у 2025 році присвятили патріотичній темі: про що говорили
Що відомо про кількість вступників цьогоріч?
Ця цифра – без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів освіти.
Очільник МОН наголосив, що це – важливий сигнал довіри до нашої системи навіть у час війни.
Бачимо, що багато хто обирає напрями, критично потрібні для відбудови та розвитку країни, а саме: медицину, інженерію, будівництво. Держава продовжує підтримувати студентів: понад 50% з них отримають фінансову допомогу,
– уточнив посадовець.
І розповів про позитивну динаміку в професійній та фаховій передвищій освіті.
Уже подано понад 66 тисяч заяв на вступ до профтехів та понад 248 тисяч – до закладів фахової передвищої освіти. Вступна кампанія ще триватиме до жовтня,
– повідомив Лісовий.
За його словами, такі цифри свідчать про те, що професійні й фахові коледжі стають все привабливішими для молоді, бо дають реальні можливості швидко опанувати професію, потрібну для економіки та відбудови країни.
Дивіться також Новий навчальний рік стартував: які основні зміни відбудуться в освіті з 1 вересня
Які основні зміни очікують на студентів з 1 вересня?
- З 1 вересня передбачили в українських вишах базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів.
- Її викладатимуть на другому році навчання. БЗВП передбачає теоретичний (90 годин) і практичний курси (210 годин).
- З вересня 2025 року уряд збільшить розмір президентських стипендій для учнів профтехів, студентів коледжів і технікумів, вишів та аспірантів.
- Переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад зможуть отримати щомісячну стипендію до 25 000 гривень. Однак вони повинні навчатися у виші України очно.