Особенным этот день стал для первокурсников. В этом году в украинские университеты поступили более 178 тысяч человек, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение на фейсбук-странице министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Что известно о количестве поступающих в этом году?
Эта цифра – без учета поступающих в военные и другие специализированные учебные заведения.
Глава МОН отметил, что это – важный сигнал доверия к нашей системе даже во время войны.
Видим, что многие выбирают направления, критически нужны для восстановления и развития страны, а именно: медицину, инженерию, строительство. Государство продолжает поддерживать студентов: более 50% из них получат финансовую помощь,
– уточнил чиновник.
И рассказал о положительной динамике в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании.
Уже подано более 66 тысяч заявлений на поступление в профтехи и более 248 тысяч – в заведения профессионального предвысшего образования. Вступительная кампания еще продлится до октября,
– сообщил Лисовой.
По его словам, такие цифры свидетельствуют о том, что профессиональные и профессиональные колледжи становятся все более привлекательными для молодежи, потому что дают реальные возможности быстро овладеть профессией, нужную для экономики и восстановления страны.
Какие основные изменения ожидают студентов с 1 сентября?
- С 1 сентября предусмотрели в украинских вузах базовую общевойсковую подготовку (БОВП) для студентов.
- Ее будут преподавать на втором году обучения. БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
- С сентября 2025 года правительство увеличит размер президентских стипендий для учащихся профтехов, студентов колледжей и техникумов, вузов и аспирантов.
- Победители международных и всеукраинских олимпиад смогут получить ежемесячную стипендию до 25 000 гривен. Однако они должны учиться в вузе Украины очно.