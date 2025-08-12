Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Какими станут стипендии в 2025 году?
С 1 сентября Правительство увеличило размер президентских стипендий:
- для учащихся профтехов – до 6 320 гривен;
- для студентов колледжей и техникумов – 7 600 гривен;
- для студентов университетов – 10 000 гривен;
- аспирантов – 23 700 гривен.
Кроме того, стипендию президента получат и школьники, которые составляют НМТ на 185+ баллов. Она будет составлять 10 000 гривен в год. Количество стипендий при этом увеличили до 400.
От Президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально,
– отметила Свириденко.
Еще Правительство с военными должно пересмотреть правила пересечения границы – выезд планируют разрешить всем мужчинам до 22 лет.