Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, информирует 24 Канал. Цель программы – предоставить этим студентам возможность получать образование в Украине без финансовых барьеров.
Смотрите также Правительство согласовало новации для колледжей и вузов: чего ждать студентам
Кому возместят стоимость обучения?
Министр отметила, что государство компенсирует 100% стоимости обучения в профтехах и колледжах, если ребенок не попал на бюджет. Она говорит, что это возможность, ведь не все дети могут поступить на бюджет.
За первый год работы инициативы выдали более 10 тысяч сертификатов в Дии. Более 6 тысяч детей уже получили возмещение за 2024 – 2025 учебный год, сообщила Калмыкова.
После завершения процесса перевода поступающих на бюджет правительство откроет прием заявок на учебный год 2026.
Воспользоваться заявкой можно так:
в приложении Дия нужно получить соответствующий сертификат;
подать заявление на возмещение после подтверждения факта оплаты обучения;
получить компенсацию на стоимость обучения в колледжах и вузах.
Чиновница отметила, что программа пользуется значительным спросом. Дети ветеранов выбирают самые разнообразные специальности.
Украине нужно не только воевать и защищаться, но и развивать свое будущее. И образование детей наших защитников – важная часть этого процесса,
– резюмировала она.
Смотрите также Премии президента для молодых ученых вырастут в разы: какие еще изменения ожидают сферу науки
Какие новации согласовало правительство для вузов?
- Кабмин Украины во время заседания одобрил ряд важных решений для отрасли образования и науки.
- Стратегию развития высшего образования обновят.
- Также правительство утвердило Операционный план на 2025 – 2028 годы.
- Эти изменения учитывают последствия полномасштабной войны, миграцию, разрушение образовательной инфраструктуры и задачи послевоенного восстановления.