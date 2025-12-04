Ежегодно будут присуждать до 40 премий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МОН Украины Оксена Лисового.
Что изменится в области науки?
Министр также сообщил, что приняли новое Положение о Премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.
Размер премии увеличивается до 300 тысяч гривен на авторский коллектив, а также расширяется круг участников, которые могут участвовать в конкурсе (как физические, так и юридические лица) – в частности стартапы, научные парки, инкубаторы, акселераторы, кластеры,
– уточнил Лисовой.
Утвердили и экспериментальный проект по созданию исследовательских центров передового опыта. Они сосредоточатся на прикладных исследованиях и разработке технологий, которые нужны государству. Ежегодно ожидают реализацию до 30 проектов глубокого технологического, в частности оборонного, направления.
Принята Концепция "Национальная система исследователей Украины" – инструмент индивидуальной поддержки ученых на основе их результатов,
– добавил министр.
Создадут ли в Украине новые исследовательские центры?
Министр также рассказал подробнее об экспериментальном проекте по созданию исследовательских центров передового опыта.
Украинские университеты получают возможность обустроить современные пространства для прикладных исследований и технологических решений. Этот шаг усиливает способность государства создавать собственные технологии и готовить специалистов, способных работать с задачами, важных для обороны страны и восстановления экономики,
– отметил чиновник.
Документ определяет начало реализации проекта, конкурсную процедуру, требования к команде, инфраструктуры и партнерств, а также механизм финансирования. МОН будет координировать запуск и проведение конкурса.
Университеты, которые выиграют конкурс, смогут модернизировать лаборатории, развивать R&D-команды, привлекать студентов и исследователей к реальным технологическим проектам и наращивать собственный научно-технический потенциал,
– говорит Лисовой.
Предприятия взамен получат возможность сотрудничать с центрами: заказывать исследования, тестировать разработки, создавать совместные инженерные решения и получать доступ к специалистам высокого уровня.
МОН ожидает, что уже в первые два года более трех тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых будут работать в новой инфраструктуре, а вузы реализуют до тридцати технологических проектов, в частности в сферах, критически важных для безопасности и экономического развития Украины.
Какие изменения в сфере образования еще одобрило правительство?
- Кабмин Украины во время заседания одобрил ряд важных решений для отрасли образования и науки.
- Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит сделать управление учреждениями профессионального образования более эффективным и гибким.
- Стратегию развития высшего образования обновят.
- Меняют порядок получения субвенции малыми школами. Теперь допустимая минимальная наполняемость школы – 5 учеников в одном классе.
- Также правительство согласовало, что педагогический стаж учителей в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за рубежом будут засчитывать на общих основаниях.