Ежегодно будут присуждать до 40 премий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МОН Украины Оксена Лисового.

Смотрите также Правительство согласовало новации для колледжей и вузов: чего ждать студентам

Что изменится в области науки?

Министр также сообщил, что приняли новое Положение о Премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.

Размер премии увеличивается до 300 тысяч гривен на авторский коллектив, а также расширяется круг участников, которые могут участвовать в конкурсе (как физические, так и юридические лица) – в частности стартапы, научные парки, инкубаторы, акселераторы, кластеры,

– уточнил Лисовой.

Утвердили и экспериментальный проект по созданию исследовательских центров передового опыта. Они сосредоточатся на прикладных исследованиях и разработке технологий, которые нужны государству. Ежегодно ожидают реализацию до 30 проектов глубокого технологического, в частности оборонного, направления.

Принята Концепция "Национальная система исследователей Украины" – инструмент индивидуальной поддержки ученых на основе их результатов,

– добавил министр.

Смотрите также Часть школ в Украине лишат финансирования из госбюджета

Создадут ли в Украине новые исследовательские центры?

Министр также рассказал подробнее об экспериментальном проекте по созданию исследовательских центров передового опыта.

Украинские университеты получают возможность обустроить современные пространства для прикладных исследований и технологических решений. Этот шаг усиливает способность государства создавать собственные технологии и готовить специалистов, способных работать с задачами, важных для обороны страны и восстановления экономики,

– отметил чиновник.

Документ определяет начало реализации проекта, конкурсную процедуру, требования к команде, инфраструктуры и партнерств, а также механизм финансирования. МОН будет координировать запуск и проведение конкурса.

Университеты, которые выиграют конкурс, смогут модернизировать лаборатории, развивать R&D-команды, привлекать студентов и исследователей к реальным технологическим проектам и наращивать собственный научно-технический потенциал,

– говорит Лисовой.

Предприятия взамен получат возможность сотрудничать с центрами: заказывать исследования, тестировать разработки, создавать совместные инженерные решения и получать доступ к специалистам высокого уровня.

МОН ожидает, что уже в первые два года более трех тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых будут работать в новой инфраструктуре, а вузы реализуют до тридцати технологических проектов, в частности в сферах, критически важных для безопасности и экономического развития Украины.

Смотрите также "Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей

Какие изменения в сфере образования еще одобрило правительство?